Cel puţin 80 de persoane au murit în urma scufundării unui feribot în Irak | VIDEO

Cel puţin 80 de persoane, inclusiv femei şi copii, au murit în urma scufundării unui feribot în râul Tigru, în apropiere de oraşul Mosul din Irak, relatează BBC şi Al-Jazeera.

”Cel puţin 40 de persoane au murit în accidentul de joi. Majoritatea victimelor sunt femei şi copii care nu ştiau să înoate”, a declarat şeful agenţiei de Apărare Civilă din Mosul, Husam Khalil.

Echipele de salvare lucrează pentru găsirea celor care se aflau la bordul feribotului în apropierea zonei turistice din Mosul.

Imaginile de pe reţelele de socializare online au arătat nava scufundată şi oameni plutind în apă.

La bordul feribotului se aflau peste 100 de persoane care sărbătoreau Anul Nou kurd şi sosirea primăverii, anunţă postul Al-Jazeera.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Saad Maan, a declarat că 71 de persoane au murit, iar alte 55 au fost salvate, inclusiv 19 copii, în urma accidentului de joi, potrivit Associated Press.

Autorităţile au anunţat că feribotul s-a scufundat la nord de oraşul Mosul din cauza unei probleme tehnice şi în zonă nu se aflau prea multe bărci pentru a ajuta la salvarea oamenilor.

Husam Khalil a anunţat că la bordul feriboatului s-au aflat 250 de persoane de cinci ori mai mult decât capacitatea sa normală.

Cinci muncitori de pe feribot au fost arestaţi, au anunţat surse de securitate. Echipele de salvare se află în continuare în căutarea pasagerilor dispăruţi.

