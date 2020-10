Cel puţin un mort şi mai mulţi răniţi după ce o macara s-a prăbuşit pe mai multe case, în Londra

Cel puţin o persoană a murit, iar altele au fost rănite după ce o macara s-a prăbuşit, miercuri după-amiază, pe mai multe case, în oraşul Londra, informează postul Sky News şi agenţia Reuters.

O macara de 20 de metri montată pe un şantier de construcţii a căzut pe mai multe clădiri rezidenţiale din zona Bow, în estul Londrei.

O femeie a murit, iar alte patru persoane au fost rănite în accident, a anunţat Serviciul de ambulanţă din capitala Marii Britanii.

Autorităţile încearcă să afle din ce cauză s-a prăbuşit macaraua.

