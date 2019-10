China sărbătoreşte 70 de ani de la instalarea guvernării comuniste. Contrast între Hong Kong şi Beijing

Ceremonia de aniversarea a celor 70 de ani de guvernare a Partidului Comunist în China a avut loc marţi în capitala ţării, Beijing, la care au participat oficiali ai statului şi forţe impresionante ale armatei chineze.

DF-17, CJ-100 & DF-41 make debuts at China's National Day parade #PRC70 #NationalDay2019 https://t.co/k7k2jY9c6V pic.twitter.com/ovgn9I6TGV

În cadrul festivităţii, elementul central a fost parada prin intermediul căreia autorităţile chineze au expus, în premieră pentru unele tehnologii, potenţialul militar şi rezultatele dezvoltării economice a Chinei. Parada incluzând tehnologii militare a fost urmată de una civilă, ilustrând evoluţia socială a republicii populare chineze.

Expunerea de potenţial militar a fost însoţită de retorica preşedintelui Xi Jinping care a reiterat faptul că „nicio forţă nu poate destabiliza statutul acestei naţiuni grozave”. Discursul despre unitatea şi potenţialul chinez contrastează cu protestele prodemocratice care persistă, din luna iunie, în Hong Kong şi care au reizbucnit la scurt timp după defilarea chineză de marţi.

Chiar astăzi, 1 octombrie, un cuplu tânăr a ales să-şi facă pozele de nuntă în faţa unui hutong – o alee îngustă, specifică zonei de nord a Chinei. Asta chiar dacă nunta lor o să fie mai târziu. Ei au spus că au ales această dată intenţionat, pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Republicii China. Chiar dacă nu au stabilit data nunţii, cei doi tineri spun că 1 octombrie e o zi prea importantă ca s-o ignore.

Mireasa poartă o rochie roşie – culoare cu adânci semnificaţii în cultura chineză.

Ziua Naţională a Chinei tensionează relaţia dintre Hong Kong şi Beijing

Beijing şi Hong Kong par două extreme complet opuse zilele astea. Una e cu muzică şi parade, cealaltă – cu proteste. Într-o bună măsură, cele două descriu foarte bine tipul de relaţie dintre cele două entităţi. Deşi parte din China, Hong Kong e un oraş semi-autonom. Are propria lui limbă, propria valută, propriul sistem judiciar, propria cultură, ca să nu mai vorbim de faptul că, în ultimii ani, cetăţenii săi s-au tras deoparte (şi departe!) de China şi vor chiar să devină independenţi.

Hong Kong protesters defy police to call for greater freedom on China's National Day https://t.co/5DOBK1kIor