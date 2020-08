China îşi testează un oraş de 6 milioane de locuitori pentru 12 noi cazuri pe zi de infecţii cu COVID 19

Oraşul Dalian din China şi-a propus să îşi testeze fiecare rezident după ce un grup local a generat 12 cazuri de nou coronavirus pe zi.

Oficialii chinezi de sănătate au anunţat ieri că vor testa toţi locuitorii din nord-estul oraşului Dalian ca să vadă dacă sunt infectaţi cu Covid-19, în timp ce autorităţile locale au făcut eforturi şi controleze răspândirea infecţiei, relatează inkstonenews.com, preluat de The South China Morning Post.

Dalian, portul din provincia Liaoning are peste şase milioane de oameni şi a confirmat de sâmbătă 12 cazuri noi locale de nou coronavirus şi 14 cazuri asimptomatice.

Grupul local care a răspândit infecţia în Dalian a fost descoperit prima dată miercuri, când un bărbat în vârstă de 58 de ani care lucra la o companie de procesare a fructelor de mare s-a dovedit a fi pozitiv de nou coronavirus.

Ma Xiaowei, directorul Comisiei Naţionale de Sănătate, s-a ocupat vineri să coordoneze o echipă în oraşul Dalian ca să introducă măsurile de izolare. Sâmbătă, contagiunea din grupul infectat al oraşului s-a extins şi la alte şapte oraşe din patru provincii din China, în mare parte cazurile fiind asimptomatice.

Ma Xiaowei a declarat că oraşul trebuie să facă testări, iar toate costurile care vor fi acoperite de guvern, timp de 4 patru zile.

Pentru că majoritatea cazurilor confirmate şi asimptomatice sunt legate de firma care se ocupă de fructele de mare, în Dalian toţi angajaţii societăţii şi contactele lor apropiate au fost băgate sub carantină timp de de 14 zile, iar carantina va fi extinsă ca să acopere şi posibilele contacte apropiate.

China a raportat sâmbătă 35 de cazuri de infecţii locale, 22 în regiunea de nord-vest a Xinjiang, care au raportat grupuri de infecţii la începutul acestei luni. 13 sunt în provincia Liaoning, dintre care 12 sunt în oraşul Dalian.

Zhang Wei, directorul biroului de sănătate publică din Xinjiang, a declarat ieri că guvernul va efectua o a doua rundă de teste pentru rezidenţii din mai multe districte cu risc ridicat din Urumqi, capitala regiunii autonome, pentru a îmbunătăţi situaţia, relatează ziariştiiLa nivel mondial, cazurile de COVID19 au atins 16,5 milioane, numărul morţilor fiind de peste de 653.000 începând de luni.

