Cinci ofiţeri de poliţie, împuşcaţi azi-noapte în două oraşe americane, în timpul violenţelor de stradă. Anunţul Guvernatorului din Nevada

Cinci ofiţeri americani de poliţie, patru din St. Louis (Missouri) şi unul din Las Vegas (Nevada) au fost împuşcaţi şi răniţi în timpul protestelor de azi-noapte. Presa americană scrie că vieţile lor nu sunt în pericol.

Toţi cei cinci poliţişti au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Incidentul din St. Louis a avut loc chiar lângă o secţie de poliţie, care ar fi fost ţinta unui atac al protestatarilor.

Pe de altă parte, evenimentul din Las Vegas a avut loc lângă Circus Circus, un hotel-cazino extrem de vizitat.

Steve Sisolak, guvernatorul statului Nevada, a transmis că o anchetă este în desfăşurare cu privire la rănirea poliţistului din Las Vegas. El a mai transmis că un al doilea incident ar fi avut loc, dar mai multe detalii nu au fost oferite.

"Biroul Guvernatorului a fost notificat cu privire la două evenimente separate în Las Vegas. Statul este în contact cu poliţia şi sistemul de justiţie şi monitorizează situaţia", a spus Sisolak.

My Office has been notified that the Las Vegas Metropolitan Police Department is currently working two separate incidents in Las Vegas. The State is in contact with local law enforcement and continues to monitor the situation.