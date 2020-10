Cine suportă costul testului de coronavirus dacă mergi cu maşina în Thassos?

Vrei să te bronzezi în Grecia? O agenţie de turism a decis îţi suporte costul testului de coronavirus. Dacă mergi în Thassos, primeşti un voucher de 75 de euro din valoarea sejurului de minim 5 zile. Lui Alex din Bucureşti îi pare rău că şi-a cumpărat vacanţa în Zachynthos înainte să afle de această ofertă. Ar fi făcut altceva cu banii pe care îi dă pe testul de Covid. 85% dintre turiştii care merg cu maşina în Grecia, aleg Thassos.

„Oferta era super ok, făceam altceva cu banii, îi cheltuiam în Grecia sau îi puneam deoparte într-un cont de economii. Miercuri eu voi da 350 de lei pe testul respectiv”, spune Alex.

„Am văzut că există o reţinere din partea turiştilor care deja aveau rezervare pentru Grecia, când a apărut şi această măsură şi am hotărât să găsim o formulă să îi ajutăm efectiv. Contravaloarea acestui test am zis s-o suportăm noi”, explică Lucian Bădîrcea, CEO Iri Travel.