Clipe de suspans în aer: Un avion a fost nevoit să aterizeze de urgenţă după ce unul dintre cauciucuri a explodat | VIDEO

Piloţii unui avion Qantas, care avea la bord 72 de pasageri, au fost nevoiţi să întoarcă aeronava la scurt timp după delocare, din cauza unui cauciuc care a explodat la scurt timp după ce avionul s-a ridicat de pe pistă, scrie Daily Mail.

Terrifying mid-air emergency on board a Qantas flight as pilots are forced to turn around after a plane wheel EXPLODES on take-off Clipe terifiante în aer: Un avion a fost nevoit să aterizeze de urgenţă după ce unul dintre cauciucuri a explodat