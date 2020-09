UPDATE: GALERIE FOTO | Începe să fiarbă şi Europa: manifestaţii în Anglia, Germania şi Danemarca

Sute de oameni protestează acum în faţa Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Londra, informează BBC. Protestatarii s-au strâns apoi în Trafalgar Square. (VEZI AICI ştirea completă)

UPDATE: Zeci de protestatari, reţinuţi de poliţie după violenţele din oraşul american Seattle

Cel puţin 27 de persoane au fost reţinute în cursul protestelor desfăşurate în oraşul american Seattle, anunţă Poliţia metropolitană, citată de CNN.



Protestatarii reţinuţi sunt acuzaţi de atacuri, incendieri, distrugeri şi jafuri, a declarat Carmen Brest, şeful Poliţiei din Seattle. (VEZI AICI ştirea completă)

UPDATE: Ameninţare pentru poliţiştii corupţi. Mesajul hackerilor Anonymus

Într-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin şi ameninţă că va expune corupţia din poliţie din Statele Unite, iar site-ul Poliţiei din Minneapolis a fost blocat la câteva momente după ce clipul a început să circule pe internet. (VEZI AICI ştirea completă)

UPDATE: Presa din Minneapolis - Există o legătură între George Floyd şi poliţistul Derek Chauvin

Potrivit jurnaliştilor din Minneapolis, George Floyd şi Derek Chauvin ar fi lucrat împreună până anul trecut la un club de noapte din oraş.



Maya Santamaria, proprietara clubului El Nuevo Rodeo, din sudul oraşului, a declarat: "Chauvin era poliţistul nostru în afara programului pentru toţi cei 17 ani cât am fost deschişi". (VEZI AICI ştirea completă)

UPDATE: Situaţia devine critică în SUA. 25 de oraşe din 16 state au impus starea de asediu

Cel puţin 25 de oaşe din 16 state au impus starea de asediu, anunţă CNN. Garda naţională a fost activată în 12 state şi în District of Columbia. Proteste au loc în cel puţin 30 de oraşe, după moartea lui George Floyd, bărbatului de culoare care şi-a pierdut viaţa în timp ce era imobilizat de poliţie.



Printre oraşele aflate sub stare de asediu se află Beverly Hills, Los Angeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Minneapolis, Cincinnati, Cleveland, Portland, Philadelphia, Pittsburgh, Nashville, Seattle, Milwaukee. (VEZI AICI ştirea completă)

UPDATE: Familia lui George Floyd cere o nouă autopsie

Familia lui George Floyd şi-a angajat propriul medic legist care să efectueze o autopsie separată, după ce rezultatele oficiale au susţinut că Floyd nu ar fi murit de strangulare sau asfixiere.

Raportul oficial constată că bărbatul a murit din cauza „reţinerii poliţiei combinate cu boli de inimă şi posibile substanţe toxice cosumate”. Practic, potrivit rezultatelor premiliminare, ofiţerul de poliţie Derek Chauvin doar ar fi agravat starea de sănătate deja firavă a lui George Floyd, stând cu picioarele pe acesta. (VEZI AICI ştirea completă)

UPDATE: O nouă imagine şocantă: maşină de poliţie demarează şi pune protestatarii la pământ

La New York a avut loc un nou incident care a stârnit furia protestatarilor, atunci când o maşină de poliţie a demarat şi a pus la pământ mai mulţi oameni. Imaginile (VEZI AICI) arată că echipajul de poliţie a fost înconjurat de protestatari, moment în care a demarat şi a lovit mai mulţi dintre aceştia.

UPDATE: A fost mobilizată Garda Naţională, iar FBI a decis să se implice în anchetă

Garda Naţională a fost mobilizată în numeroase zone, iar preşedintele Donald Trump a declarat că armata SUA poate fi trimisă rapid pentru oprirea protestelor. Pe fondul protestelor violente, Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a decis să se implice în anchetă. (VEZI AICI ştirea completă)

UPDATE: Protestele scapă de sub control. Haos pe străzile mai multor oraşe

Situaţia devinte tot mai gravă pe fondul protestelor recente din SUA, unde în mai multe oraşe au început de zilele trecute violenţele. Haosul s-a extins şi pe străzile unui oraş din Wisconsin, unde un filmuleţ transmis live pe Facebook (VEZI AICI) arată o realitate îngrijorătoare: Magazine vandalizate, geamuri făcută cioburi şi o stare generală de pericol, pândind la toate colţurile.

UPDATE: Stare de asediu în mai multe oraşe din SUA

În mai multe oraşe din SUA a fost instituită stare de asediu, în încercarea de a preîntâmpina izbucnirea unor conflicte puternice între protestatari şi poliţie.

De la Los Angeles la Miami şi Chicago, manifestanţi care strigau „Nu pot să respir” – un strigăt ce evocă moartea bărbatului de culoare George Floyd – au început să protesteze în linişte, însă lucrurile au escaladat, aşa încât poliţia a apelat la gaze lacrimogene şi puşti cu bile în încercarea de a restabili ordinea.

The MSM seems to be leaving out the entire first half of the protests today and just focusing on the burning cars and smashed windows. Here’s the cops shoving peaceful protesters, taunting them with batons, & failing to acknowledge any of their grievances #ChicagoProtests pic.twitter.com/PCHuuay4tK — Jordan Lenz (@jordanlenz4) May 31, 2020

Trump îi sperie pe protestatari. Mesajul preşedintelui american

Donald Trump, a declarat sâmbătă că persoanele care protestează în preajma Casei Albe ar fi fost „întâmpinate cu câini răi şi cele mai neprietenoase arme pe care le-am văzut vreodată” dacă ar fi intrat în incinta Casei Albe. (VEZI AICI ştirea completă)

UPDATE: Protestele continuă. Bill de Blasio: „New York resimte durerea cauzată de rasism”

Pe măsură ce protestele continuă în New York, primarul Bill de Blasio a vorbit despre rasismul sistemic din societatea americană şi despre problemele care s-au accentuat pe fondul crizei generate de coronavirus, scrie CNN.

„Nu putem continua aşa. Ca să fie clar, criza a condus la o adâncire a problemelor. Pierderile au fost extrem de importante, iar comunităţile de culoare au pierdut cu atât mai mult”, a spus de Blasio.

Someone pulled out a gun during the Chicago protests in the West Loop, scariest experience ever #GeorgeFloyd #ChicagoProtests #blm pic.twitter.com/1R46Ky0dRZ — Sal Styles (@salabonce) May 31, 2020

Primarul s-a referit şi la incidentul din Central Park în care Amy Cooper, o femeie ce plimba câinii în parc l-a admonestat pe un bărbat de culoare. De Blasio a catalogat acţiunile acesteia drept o insultă oribilă.

„Incrimina chiar faptul de a fi de culoare”, a spus de Blasio. „A scos la iveală contradicţia fundamentală care se află în societatea noastră”, a mai declarat el.

„Acea frustrare adânc înrădăcinată iese la iveală în momente ca acestea. Însă, zi de zi, populaţia de culoare din New York resimte durerea cauzată de rasism”, a mai spus de Blasio.

A mob of rioters just murdered a man in cold blood in Dallas. He was defending his store. pic.twitter.com/1b28ezTUiY — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 31, 2020

UPDATE: Acte de vandalism aproape de Casa Albă

În urma confruntărlor violente dintre protestatari şi forţele de ordine, trei autovehicule ale Serviciului Secret din apropierea Casei Albe au fost vandalizate de protestatari. Aceştia au spart parbrizele celor trei vehicule şi le-au vopsit cu graffiti.

Imaginile aeriene surpind o prezenţă semnificativă a protestatarilor în Philadelphia, unde aceştia au vandalizat o statuie din centrul oraşului şi au pornit un incendiu la baza ei.

De asemenea, CNN informează că în Los Angeles, Chicago şi în alte oraşe mai multe maşini au fost incendiate, inclusiv un autovehicul al poliţiei.

*POLICE HAVE ARRESTED NEARLY 1,400 PEOPLE IN 17 U.S. CITIES AS PROTESTS CONTINUE OVER THE DEATH OF GEORGE FLOYD#RIOTS2020 pic.twitter.com/6ZkXkkfREP — Investing.com (@Investingcom) May 31, 2020

UPDATE: Mesajul lui Donald Trump în contextul violenţelor

Preşedintele Donald Trump a transmis o serie de mesaje prin Twitter prin care a condamnat violenţele.

"Administraţia mea va fi întotdeauna împotriva violenţei, a haosului şi a tulburărilor. Vom fi alături cu familia lui George Floyd, cu protestatarii paşnici şi cu fiecare cetăţean care respectă legea care doreşte decenţă, civilitazaţie, siguranţă şi securitate", a declarat Trump.

"Susţinem dreptul protestatarilor paşnici şi le ascultăm motivele. Dar ceea ce vedem acum pe străzile oraşelor noastre nu are nicio legătură cu justiţia sau pacea”, a adăugat acesta.

UPDATE: Stare de alertă de 24 de ore în mai multe oraşe din SUA

Mai mulţi ofiţeri de poliţie şi jurnalişti locali au fost răniţi în timpul protestelor de la Pittsburgh, a scris Departamentul de Securitate Publică al oraşului sâmbătă, într-o serie de tweet-uri.

De asemenea, în mai multe oraşe a fost instituită starea de alertă pentru 24 de ore.

Moartea unui bărbat de culoare, George Floyd (46 de ani), ca urmare a unui incident în care a fost implicat un poliţist, a stârnit proteste violente în Statele Unite, în oraşele Minneapolis şi Los Angeles.



George Floyd a murit după ce un ofiţer de poliţie a stat 7 minute cu genunchiul pe gâtul său, după imobilizare. Poliţistul a spus că bărbatul s-a opus arestării.



În ciuda urletelor bărbatului, care striga că nu poate să respire, poliţistul a rămas în aceeaşi poziţie. Ulterior, bărbatul a decedat în drumul către spital.

Incidentul a stârnit proteste masive în mai multe oraşe americane, în special în cel în care s-a şi petrecut - Minneapolis. Oamenii au ieşit în stradă pentru a cere dreptate şi condamnarea poliţistului. Situaţia a degenerat însă rapid, iar oameni înarmaţi cu arme albe au spart magazine şi au incendiat mobilierul stradal.



Pe de altă parte, alţi americani înarmaţi au ieşit pe străzi pentru a proteja magazinele de jefuitori, arată Fox News.



Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că "situaţia a evoluat într-un mod extrem de periculos" şi i-a rugat pe oameni să le permită pompierilor şi ambulanţierilor să intervină.

Zilele trecute, poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene, în timp ce protestatarii au aruncat cu pietre şi au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite.

Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California şi Memphis, Tennessee.

Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a mobilizat joi trupele gărzii naţionale a statului, declarând situaţia o „urgenţă pe timp de pace”.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a cerut miercuri deschiderea unei anchte penale împotriva poliţistului care a fost filmat în timp ce l-a imobilizat pe bărbatul de culoare punându-i un picior în jurul gâtului până când acesta a murit. Patru poliţişti implicaţi în incident au fost deja concediaţi.

