Conflict între algerieni şi ceceni, în Franţa. Oraşul Dijon, transformat în zonă de război

Imagini ca-n filme în Dijon, Franţa, care arată de patru zile ca Vestul Sălbatic sau califatul Statului Islamic din Siria.

Zeci de localnici, precum Rachid şi Samir, au fost bătuţi de către zeci de ceceni furioşi care au invadat oraşul. Motivul a fost răzbunarea pe algerieni, care au agresat un adolescent cecen.

Cele două tabere au ocupat străzile cu arme automate şi au incendiat maşini şi pubele.

Things are getting tense between the Algerian and Chechen gangs in #Dijon France... 😐 pic.twitter.com/7IhYynDGLZ

Reacţia poliţiei s-a lăsat aşteptată. Autorităţile nu au intervenit timp de trei nopţi, iar explicaţia oficială a fost că nu s-a dorit amplificarea conflictului.

Astonishing to think this is #Dijon and not a far flung conflict zone.



pic.twitter.com/m65jleLPPh