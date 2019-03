Conservatorii pro-Brexit avertizează împotriva amânării procesului ieşirii Marii Britanii din UE

Parlamentarii conservatori pro-Brexit au ameninţat că vor intra în grevă dacă premierul britanic Theresa May va amâna ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană cu un an, relatează site-ul publicaţiei The Sun.

135 afişări