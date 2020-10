Consulatul de la Houston, centru de spionaj chinezesc. Au furat informaţii din cercetări medicale valoroase

Marţi seara, angajaţii au fost surprinşi arzând documente în curtea consulatului.

Ieri, SUA a ordonat Chinei să închidă consulatul din Houston. Americanii le-au oferit chinezilor 72 de ore pentru a părăsi clădirea.

Decizia luată de administraţia Donald Trump are la bază ani de cercetare FBI şi informaţii care demonstrează că acolo se află un punct important de spionaj chinezesc, relatează NBC News.

Marţi seară, poliţia a fost informată în mai multe apeluri că din curtea consulatului iese fum şi ard mai multe lucruri. Se pare că oficialii ardeau documente, aşa cum se poate vedea într-un video distribuit de presa locală, relatează CNN.

Mai mulţi oficiali SUA au spus despre consulat că a fost folosit multă vreme de chinezi pentru a fura informaţii provenite din cercetări medicale valoroase. Chinezii au mai încercat să se infiltreze în industria de petrol şi gaze naturale.

Republicanul Marco Rubio, Senatorul Floridei, membru al Comisiei pentru Informaţii a Senatului SUA, a distribuit pe Twitter un interviu în care afirmă că închiderea punctului chinezesc din America „trebuia să se întâmple”. Acesta a mai spus că „era centrul unei vaste reţele de spioni a Partidului Comunist”, relatează CNN.

Oficialii SUA au mai afirmat despre consulatul Chinei că este un centru de comunicare care foloseşte tehnologie de ultimă generaţie în coordonarea şi executarea operaţiunilor de spionaj.

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

