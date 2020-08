Convenţia Partidului Democrat prin care Joseph Biden va fi desemnat candidat pentru fucţia de preşedinte se va desfăşura virtual

Joseph Biden a renunţat, din cauza pandemiei, la planul de a se deplasa la convenţia Partidului Democrat programată pe 17 august în Milwaukee, statul Wisconsin, reuniunea în cursul căreia va fi desemnat oficial candidat la funcţia de preşedinte al Statelor Unite urmând să fie organizată virtual.

Convenţia Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului la funcţia de preşedinte al SUA se va desfăşura în mod virtual, a comunicat miercuri seară Comitetul Naţional al formaţiunii, potrivit site-ului de ştiri Axios.com.

Joseph Biden va participa la eveniment din reşedinţa sa, situată în statul Delaware, şi va fi desemnat candidat al Partidului Democrat în scrutinul prezidenţial din noiembrie.

"De la începutul acestei pandemii, am plasat pe primul loc sănătatea şi siguranţa cetăţenilor americani. Am urmărit recomandările ştiinţifice, i-am ascultat pe medici şi experţii în sănătate publică şi am continuat să ne adaptăm planurile pentru a proteja vieţi. Aceasta este conducerea constantă şi responsabilă pe care o merită America. Aceasta este conducerea pe care Joe Biden o va aduce la Casa Albă", a transmis Comitetul Naţional Democrat.

La rândul său, preşedintele Donald Trump a anunţat acum câteva zile anularea sesiunii din Jacksonville, Florida, a Convenţiei Naţionale Republicane.