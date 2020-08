Coronavirus în lume LIVE UPDATE 28 iulie: Experţii medicali cer ca SUA să se închidă/ Numărul global al deceselor depăşeşte 650.000

Bolivia are peste 70.000 de cazuri de Covid-19

Ministerul Sănătăţii din Bolivia a raportat luni 1.752 de noi cazuri de Covid-19, ceea ce a adus totalul ţării la 71.181. De asemenea, au fost întregistrate 64 de noi decese cauzate de virus, ridicând numărul total la 2.647.

Există cel puţin 15 oficiali guvernamentali din Bolivia care au anunţat că au fost testaţi pozitiv cu coronavirus. Preşedintele interimar al Boliviei, Jeanine Áñez, care a fost testată anterior pozitiv, a anunţat luni că a fost externată din spital după ce s-a vindecat.

Mexic se apropie de 400.000 de cazuri de coronavirus, a doua cea mai mare cifră din America Latină

Mexic a înregistrat 4.973 de cazuri noi de coronavirus luni. 395.489 de infecţii au fost înregistrate în total.

Vineri, Mexicul a depăşit numărul total de cazuri de coronavirus din Peru, ceea ce a făcut-o ţara cu al doilea cel mai mare număr de infecţii din America Latină şi al şaselea cel mai mare din lume, potrivit Universităţii Johns Hopkins.

Brazilia, în care cazurile au depăşit acum 2,4 milioane, a raportat cel mai mare număr de infecţii din America Latină.

De asemenea, au fost raportate 342 de noi decese cauzate de virus. În total, 44.022 de persoane au murit.

Aproape 7 milioane de copii ar putea suferi de malnutriţie acută din cauza pandemiei Covid-19

Aproape 7 milioane de copii din întreaga lume ar putea suferi de malnutriţie acută din cauza impactului pandemiei Covid-19, potrivit unei analize publicate luni în jurnalul medical Lancet.

Criza va duce la o scădere de aproape 8% din venitul naţional brut (VNB) pe cap de locuitor, comparativ cu situaţia pre-pandemică.

O scădere a VNB pe cap de locuitor este asociată cu o creştere a malnutriţiei acute, descrisă prin greutate prea mică pentru înălţime şi fiind un factor puternic al mortalităţii în rândul copiilor sub cinci ani, potrivit UNICEF.

Analiza sugerează o creştere cu 14% a numărului de copii sub 5 ani, ceea ce înseamnă că 6,7 milioane de copii în plus ar putea fi afectaţi în acest an în comparaţie cu perioada pre-pandemie, a spus UNICEF.

China înregistrează cel mai mare număr de cazuri locale de Covid-19, de la începutul lunii martie, pentru a doua zi la rând

China a raportat luni 68 de cazuri noi de coronavirus, inclusiv 64 de infecţii la nivel local, a declarat marţi dimineaţă Comisia Naţională de Sănătate.

Este pentru a doua zi consecutiv în care China a înregistrat cel mai mare număr de cazuri locale din 6 martie. Ţara a raportat duminică 57 de noi infecţii.

Dintre cele 64 de cazuri transmise local raportate marţi, 57 au fost în Xinjiang, şase în Liaoning şi unul în Beijing. China a raportat, de asemenea, încă 34 de noi infecţii asimptomatice, care nu sunt incluse în raportul general.

Numărul total de infecţii confirmate în China se ridică acum la 83.959. Numărul morţilor rămâne la 4.634.

Texas înregistrează 675 de noi decese

Rapoartele de luni arătau că numărul de decese este de 5.713. Faţă de cele 538 de decese raportate duminică, statul a acumulat luni 675 de morţi cauzate de Covid-19. Cu toate acestea, doar 44 dintre aceste decese sunt recent raportate.

Brazilia înregistrează peste 23.000 de cazuri noi de coronavirus

Brazilia a înregistrat luni 23.284 noi cazuri de coronavirus, ceea ce a adus totalul cazurilor din ţară la 2.442.375.

De asemenea, ţara a raportat 614 noi decese, în total Brazilia având 87.618 de morţi.

Marlins nu va juca cele două meciuri la Miami

Într-un interviu pentru MLB Network, comisarul Ligii, Rob Manfred, a spus că Miami Marlins nu va juca meciurile programate luni sau marţi la Miami, după ce mai mulţi jucători şi antrenori au fost testaţi pozitiv.

„Facem câteva teste suplimentare“, a spus Manfred.

Vaccinul experimental Pfizer împotriva coronavirusului a primit aprobarea pentru studiul avansat în SUA

Gigantul de medicamente Pfizer şi partenerul său BioNTech au spus luni că au aprobarea de a începe un studiu avansat al vaccinului experimental împotriva coronavirusului, făcut pe voluntarii americani.

Studiul va include până la 30.000 de participanţi.

Preşedintele interimar al Boliviei se recuperează după infecţia cu Covid-19

Preşedintele interimar al Boliviei, Jeanine Añez, a declarat că a fost externată din spital după ce s-a vindecat de coronavirus.

„Vă mulţumesc din toată inima pentru dragostea şi sprijinul pe care le-am avut în acest timp“, a spus Añez.

Añez a anunţat pe 9 iulie că a fost testată pozitiv.

Universitatea George Washington ţine cursurile online din toamnă

Universitatea George Washington din Washington, DC, a anunţat luni că cursurile vor fi ţinute online în toamna 2020, cu câteva excepţii.

Trump spune că guvernanţii ar trebui să deschidă state

În timp ce cazurile de coronavirus cresc în întreaga ţară - şi în timp ce membrii administraţiei sale încurajează unele state să renunţe la redeschiderea lor - preşedintele Trump a declarat luni că unii guvernanţi trebuie să relaxeze restricţiile.

„Chiar cred că mulţi dintre guvernanţi ar trebui să deschidă state“, a spus Trump, fără a specifica care state ar trebui să se deschidă.

Trump este optimist: „Cred că recuperarea a fost foarte puternică“.

Numărul global al deceselor provocate de coronavirus depăşeşte 650.000

Numărul de persoane care au murit din cauza Covid-19 în întreaga lume a depăşit luni 650.000.

Luni, ora 15.00, erau 650.097 de decese la nivel global.

În prezent, în lume există 16.330.977 de cazuri de coronavirus confirmate. SUA au raportat peste 4,2 milioane de cazuri.

Bilanţul epidemic a ajuns la 35.112 morţi în Italia / În total, 246.286 de cazuri de coronavirus

Bilanţul epidemiei de coronavirus a ajuns la 35.112 morţi în Italia , cu cinci decese produse în ultimele 24 de ore, iar numărul total al infecţiilor a depăşit 246.000. Ministerul italian al Sănătăţii a comunicat, luni după-amiază, că bilanţul epidemic este de 35.112 morţi, iar numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus raportate până acum a ajuns la 246.286.

A treia rundă de restricţii în Hong Kong

Autorităţile din Hong Kong revin cu a treia rundă de restricţii. Prin urmare, la terase, restaurante sau alte adunări publice, chinezii vor sta la masă maxim în doi, dacă nu sunt membri ai aceleiaşi familii. Totodată, locuitorii metropolei sunt obligaţi să poarte masca de protecţie şi în aer liber, scrie Bloomberg.

Luni a început cel mai amplu studiu clinic privind un vaccin anti-COVID

Cel mai amplu studiu clinic privind un potenţial vaccin anti-Covid-19 a început luni, cu primii 30.000 de voluntari cărora le vor fi administrate doze produse de Administraţia SUA, unul dintre proiectele intrate în ultima etapă în cursa mondială pentru imunizare, informează CNBC.

Alertă în Vietnam, autorităţile evacuează 80.000 de oameni

Vietnamul evacuează 80.000 de oameni, în mare parte turişti, din Danang. Măsura vine după ce trei rezidenţi au fost testat pozitiv pentru coronavirus în weekend, a declarat guvernul luni. Vietnamul este încă închis pentru turişti străin