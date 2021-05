Crimă de onoare. Un regizor din Iran, ucis de părinţi. Care a fost motivul

Regizorul iranian Babak Khorramdin a fost omorât după o discuţie cu părinţii legată de căsătorie, după ce acesta s-a întors în ţara natală, Iran, din Londra. Cearta a pornit de la faptul că bărbatul nu s-a căsătorit până la vârsta de 47 de ani.

Părţi din trupul neînsufleţit al lui Babak Khorramdin au fost descoperite într-o valiză, în Ekbatan, un cartier din vestul Teheranului, transmite Aleph News.

Părinţii au recunoscut că şi-au ucis fiul şi i-au aruncat trupul, dar şi pe fiica lor şi pe soţul acesteia acum câţiva ani.

„Din cauza certurilor pe care le-am avut, l-am sedat duminică dimineaţă oferindu-i anestezice, apoi l-am înjunghiat mortal. I-am dezmembrat corpul în baie şi l-am aruncat în cel mai apropiat coş de gunoi, pe stradă, împreună cu soţia mea.”, a declarat tatăl bărbatului.

Corpul regizorului a fost descoperit pe strada Nafisi din Ekbata. Poliţia a percheziţionat casa familiei şi a descoperit dovezi ale crimei.

Părinţii lui Babak Khorramdin au fost arestaţi.

„Moartea oribilă a lui Babak Khorramdin este doar un ultim exemplu al violenţei domestice din Iran”, a afirmat un analist din Orientul Mijlociu, Jason Brodsky, la Iran International TV.

