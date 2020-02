Criza COVID-19: Bilanţul morţilor din regiunea Lombardia a ajuns la 3. Numărul persoanelor infectate, în creştere. Autorităţile caută pacientul zero

UPDATE ora 19.15 O a treia persoană infectată cu noul coronavirus a murit în regiunea Lombardia din Italia

O a treia persoană infectată cu noul coronavirus a murit, a anunţat Giulio Gallera, consilierul regional din Lombardia, potrivit Sky News.

Consilierul regional din Lombardia le-a spus reporterilor că victima este o femeie în vârstă din oraşul Crema, la est de Milano, care suferea totodată de cancer. Alte două persoane vârstnice din nordul Italiei au murit în decursul a 48 de ore.

Cel puţin 132 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus a anunţat, şeful Agenţiei de Protecţie Civilă, Angelo Borreli, într-o conferinţă de presă duminică, a anunţat CNN. Autorităţile italiene fac eforturi să găsească pacientul zero.

Măsuri strice au fost luate în acest week-end, inclusiv punerea în carantină a 11 localită, după ce au fost confirmate mai multe cazuri în regiunile Lombardia şi Veneto.

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că, până la acest moment, misiunea diplomatică şi oficiile consulare române din Italia nu au fost notificate de către autorităţi cu privire la vreun caz confirmat de infecţie cu noul coronavirus printre cetăţenii români.

În Lombardia sunt peste 176.000 de români.

UPDATE ora 17.45 Bilanţul cazurilor de coronavirus creşte în Italia, în timp ce autorităţile caută pacientul zero

Din cei 132 infectaţi, 26 sunt în terapie intensivă, doi au decedat, iar o persoană şi-a revenit.

Autorităţile încă au probleme în localizarea primei persoane infectate din ţară.

„Încă nu putem identifica pacientul zero, astfel este greu să estimăm posibilitatea de noi cazuri”, a explicat Borreli.

Ministrul italian al Sănătăţii Roberto Speranza a anunţat măsurile de restricţie impuse în mai multe zone afectate, care includ închiderea instituţiilor publice, limitarea transportului, supravegherea şi punerea în carantină a oamenilor care ar fi putut fi expuşi virusului.

„Solicităm tuturor care a venit dintr-o zonă afectată de epidemie să rămână obligatoriu la domiciliu”, a spus Speranza, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

UPDATE ora 13.55 Şcolile din Milano, închise timp de o săptămână din cauza coronavirusului

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat că va cere închiderea şcolilor şi universităţilor pentru o săptămână în contextul numărului tot mai mare de cazuri de coronavirus din regiune.



„Îi vor propune preşedintelui regiunii Lombardia, Attilio Fontana, să extindă această măsură la nivelul zonei metropolitane. Este o intervenţie prudentă. Decizia este valabilă o săptămână, cred că este suficient”, a declarat Sala.

Oraşul Milano se află în regiunea Lombardia, cea în care au fost confirmate cele mai multe cazuri de coronavirus în Italia – 89. Cel puţin doi oameni au fost infectaţi în Milano.

UPDATE ora 12.40 Numărul de infecţii cu coronavirus în Italia a depăşit 100, după ce duminică au fost confirmate 44 de cazuri noi, scrie CNN.



Potrivit CNN, majoritatea cazurilor sunt concentrate în regiunile nordice din Lombardia (89 de cazuri), Veneto, Emilia Romagna şi Piemonte. Oficialii din sănătate sunt aşteptaţi să organizeze duminică o conferinţă de presă pentru a actualiza datele.

Agenţia italiană Ansa scrie că Attilio Fontana, preşedintele regiunii Lombardia, a afirmat că „din păcate”, numărul celor infectaţi depăşeşte cu siguranţă 100.

Potrivit acestuia, numărul celor care vor trebui să stea în carantină pentru a evita răspândirea coronavirusului „va fi foarte semnificativ".

Potrivit lui Fontana, se caută soluţii pentru bolnavi pe lângă unităţile din Milano şi Piacenza, precum „spitale dezactivate sau unităţi hoteliere disponibile”.

În regiunile italiene afectate comunitatea de cetăţeni români e numeroasă, astfel că MAE a anunţat că la nivelul Ambasadei României la Roma a fost constituit un task force.

Până acum, autorităţile italiene nu au anunţat români care să aibă noul coronavirus.

UPDATE ora 11.15 Românii care se întorc în ţară din Veneto şi Lombardia (Italia), unde s-au înregistrat cazuri de coronavirus, vor sta în carantină 14 zile, anunţă Ministerul Sănătăţii. Până acum, autorităţile italiene nu au anunţat români care să aibă noul coronavirus. Citeşte continuarea...

UPDATE ora 10.50 Nivelul de alertă pentru coronavirus a fost ridicat la maxim în Coreea de Sud, după ce numărul persoanelor infectate a depăşit 550.

Potrivit agenţiei italiene Ansa, Coreea de Sud a decis să ridice nivelul de alertă pentru coronavirus la maxim, având în vedere creşterea bruscă a numărului de infecţii din ţară.

Anunţul a fost făcut de preşedintele Moon Jae-in.

Coreea de Sud a înregistrat 123 de cazuri noi de coronavirus.

În prezent, numărul total al persoanelor bolnave e de 556, iar 4 oameni au murit.

UPDATE OMS despre coronavirusul din Italia: Nu toate cazurile par să aibă legătură cu călătoriile în China

Nu toate cazurile de coronavirus înregistrate în Italia par să aibă o istorie clară epidemiologică, respectiv o legătură cu călătoriile în China sau cu persoanele deja bolnave, spune directorul pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Hans Kluge.



„Ceea ce îngrijorează în situaţia italiană este că nu toate cazurile înregistrate par să aibă o istorie epidemiologică clară, adică o legătură cu călătoriile în China sau cu contactele cu alte cazuri confirmate", a spus, potrivit La Repubblica, Hans Kluge.

Întrebat ce reprezintă declaraţia directorului general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit căreia „Fereastra de a controla epidemia de coronavirus se închide”, directorul pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a răspuns că până acum numărul redus de cazuri din afara Chinei arăta că poate fi evitată răspândirea internaţională.

„Acum, deşi cazurile din alte ţări rămân relativ mici, începem să fim îngrijoraţi de numărul de infecţii care nu au o legătură clară cu călătoriile din China sau cu persoanele care sunt deja bolnave”, a spus Hans Kluge.

Cât timp autorităţile iau măsurile adecvate, este încă posibil controlul, a adăugat acesta.

UPDATE Samsung confirmă primul caz de coronavirus la o fabrică din Coreea de Sud

Samsung Electronics a anunţat, sâmbătă, că un caz de coronavirus a fost confirmat la fabrica sa de telefoane mobile din sud-estul oraşului Gumi din Coreea de Sud, fapt pentru care întregul complex a fost închis până luni dimineaţă. Citeşte continuarea...

UPDATE Perioada de incubaţie a coronavirusului ar putea fi mai lungă decât s-a crezut iniţial

Un bărbat în vârstă de 70 de ani din provicia chineză Hubei a fost infectat cu noul coronavirus, însă a prezentat simptome de abia 27 de zile mai târziu, au anunţat oficiali ai guvernului local, potrivit Reuters. Citeşte continuarea...

Numărul persoanelor infectate a ajuns la 79 în Italia

Autorităţile din Italia au introdus „măsuri extraordinare” pentru a încerca să controleze răspândirea coronavirusului în Europa.

Premierul Giuseppe Conte a anunţat, sâmbătă, planul de urgenţă, în timp ce numărul de cazuri confirmate a ajuns la 79 în ţară, scrie BBC.

BREAKING: Italy has reported its first #coronavirus death. Earleir, the Italian officials ordered mass closures including public buildings, restaurants and coffee shops in Lombardy region, Northern Italy after COVID19 cases quadrupled. (AP Wire) pic.twitter.com/BGCRZ0ub6W

Măsurile au fost implementate după ce doi cetăţeni italieni au murit după au fost infectaţi cu COVID-19. Aproximativ 12 localităţi din regiunile nordice Lombardia şi Veneto au fost puse sub carantină în urma planului de urgenţă.

În jur de 50.000 de oameni din oraşele din nord au fost sfătuiţi de către autorităţi să rămână acasă.

Potrivit „Corriere della sera”, Conte a anunţat, la finalul şedinţei Consiliului de Miniştri, că poliţiştii şi, la nevoie, forţele armate se vor asigura că sunt respectate măsurile de carantină. Încălcarea măsurilor de precauţie va fi pedepsită, a adăugat Conte.

Au fost suspendate manifestările publice şi activităţile şcolare.

BREAKING: Italy orders mass closures after #coronavirus cases quadruple. Officials ordered schools, public buildings, restaurants and coffee shops to close. The emergency measures come as a cluster of new COVID19 infections emerged, including some who had not been to China (DW) pic.twitter.com/pf1nXxqUzy