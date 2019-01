Cum arată raportul de forţe în Congresul Statelor Unite. Noua legislatură a început joi

Noua legislatură a început joi în Statele Unite, Congresul având una dintre cele mai diverse componenţe, inclusiv din punct de vedere ideologic, în contextul în care sunt zece senatori noi şi 101 membri noi ai Camerei Reprezentanţilor, comentează cotidianul The New York Times.

Senatul Statelor Unite, dominat de republicani, are zece noi membri, iar Camera Reprezentanţilor, majoritar democrată, 101 membri noi - în total 67 de noi politicieni democraţi şi 44 de republicani.

"Noua clasă de congresmeni din 2019 probabil că poate fi descrisă cel mai bine prin superlative. Este cea mai diversă componenţă din punct de vedere rasial şi este cel mai mare grup de femei alese în Camera Reprezentanţilor, care are o istorie de peste 200 de ani. Congresul se poate lăuda cu o avalanşă de premiere, de la primele congresmene native americane la primele femei musulmane devenite membre", notează Catie Edmondson şi Jasmine C. Lee într-un editorial publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Noii membri ai Congresului SUA".

"Femeile au deschis drumul spre victoria democraţilor în Camera Reprezentanţilor. (...) În plus, este de aşteptat ca noua clasa de politicieni să joace roluri-cheie în probleme de securitate naţională şi afaceri externe. În 2018, au candidat pentru locuri în Congres mai mulţi veterani militari ca niciodată, inclusiv unele femei, şi, în ambele partide, veterani care au participat la misiuni în Irak şi Afganistan. Printre noii membri se numără foşti consilieri în combaterea terorismului, primul membru al Beretelor Verzi care ajunge în Congres şi doi foşti ofiţeri CIA. În total, unul din cinci membri ai Congresului aduce la Capitoliu experienţă în domeniul securităţii naţionale", subliniază NYT.

"Cea de-a 116-a legislatură a Congresului va fi şi cea mai diversă, mulţi membri fiind de culoare. Mulţi dintre noii membri sunt femei afro-americane (...). Andy Kim, un democrat din New Jersey, este primul american de origine coreeană devenit membru al Congresului în ultimii 20 de ani, iar Rashida Tlaib, politician democrat din Michigan, este primul american de origine palestiniană ales în Congres", notează NYT.

Douăzeci şi cinci de congresmeni democraţi sunt progresişti, inclusiv patru care vor reprezenta circumscripţii electorale în care preşedintele Donald Trump, un politician republican, a obţinut victoria în scrutinul prezidenţial desfăşurat în 2016. De asemenea, alţi 19 democraţi au câştigat în circumscripţii care îl susţinuseră pe Donald Trump.

"Noua clasă de politicieni din Camera Reprezentanţilor este diversă şi din punct de vedere ideologic, fiind marcată de o combinaţie de arhiconservatori, progresişti contestatari şi politicieni de centru pragmatici care au reuşit să obţină victorii în circumscripţiile electorale care l-au susţinut pe Donald Trump, situaţia urmând să fie marcată de clivaje în următorii doi ani. În Senat, printre republicanii aleşi se numără candidaţi care s-au raliat politicilor preşedintelui Trump, dar îl susţinuseră în cursa prezidenţială şi pe Mitt Romney, considerat mai moderat decât unii colegi senatori", subliniază NYT.

