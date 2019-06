Cursa pentru cucerirea spaţiului: China a lansat, pentru prima dată, o rachetă de la bordul unei nave | VIDEO

Racheta Long March 11 a fost lansată de pe o navă în Marea Galbenă, în jurul orei locale 12.00 (7.00, ora României).

Racheta de mici dimensiuni, construită pentru a putea fi lansată de pe o platformă aflată pe mare, avea la bord şapte sateliţi, inclusiv unul care are capacitatea de a măsura intensitatea vânturilor pe mare, pentru a putea preveni taifunurile.

China's first seaborne space launch.! China launched a Long March-11 carrier rocket around 12:00 Beijing time on Wednesday in the Yellow Sea. (CCTV) pic.twitter.com/NtTVp74Ucs