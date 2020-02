Cutremur la graniţa Turciei cu Iran: Şapte morţi, printre care şi copii. Autorităţile cred că ar mai putea fi persoane prinse sub dărâmături

Printre cele şapte persoane ucise au fost şi trei copii, a spus ministrul de Interne turc.

Cinci oameni au fost răniţi şi transportaţi la spital, în timp ce oficialii cred că ar mai putea fi persoane prinse sub dărâmături, a declarat Suleyman Soylu.

„Căutarea lor continuă”, a adăugat el.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 5 kilometri, potrivit Centrul European Mediteranean de Seismologie.

The #earthquake that occurred in Iran was also felt in #Van where eastern part of Turkey. those who died in a village four of them was children#deprem pic.twitter.com/gmFrlufPY5