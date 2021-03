Cutremur puternic în Grecia, de 5,9 pe scara Richter

Institutul Naţional de Cercetare pentru Fizica Pământului susţine că seismul s-a produs miercuri la ora 12:16:12 (ora locală a României), în Grecia, la adâncimea de 30 kilometri.

Cutremurul s-a produs la 119 kilometri SV de Thessaloniki, 176 kilometri N de Patra, 248 kilometri S de Skopje, 248 kilometri NV de Piraeus, 249 kilometri NV de Athens, 252 kilometri SE de Tirana şi 288 kilometri SE de Prizren.

Potrivit „Ekaterimeni”, seismul de 5,9 a afectat o regiune la nord-vest de oraşul Larissa din centrul Greciei, însă nu au fost raportate victime sau daune majore.

Cutremurul a fost urmat de altul, de 4,6 pe scara Richter.

Cutremurul a fost resimţit în mai multe zone din Grecia şi chiar în Atena.

#Update: People of #Larisa flock to the streets and outdoors, after a 6.0 of a magnitude of a earthquake, shook the region in #Greece. No reports of any injuries or damaged building up to now have been reported. pic.twitter.com/WozUcGJosA