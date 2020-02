„Dă-mi o frânghie, vreau să mă sinucid!” Oamenii din întreaga lume au sărit în ajutorul copilului din Asutralia hărţuit pentru că suferă de nanism

Înregistrarea cu copilul de 9 ani, care îi spune mamei lui să îi dea o frânghie deoarece vrea să se sinucidă, a fost publicat de femeie pe Twitter, pentru a atrage atenţia asupra pericolului reprezentant de bullying, transmite Sky News.

Înregistrarea a devenit foarte populară pe reţelele de socializare, iar incidentul a sensibilizat milioane de oameni de pe întreaga planetă, care şi-au arătat dispoziţia de a-l ajuta pe băiat.

„Asta este ceea ce bullying-ul face şi vreau ca lumea să ştie cât de mult ne afectează ca familie”, a declarat Yarraka Bayles, mama lui Quaden Bayles, băiatul hărţuit de colegii de la şcoală.

Actorul australian Hugh Jackman se numără printre cei care şi-au arătat susţinerea pentru Quaden. „Eşti mai puternic decât ştii, prietene”, este mesajul pe care i l-a transmis vedeta copilului. „Wolverine” a făcut apel la oameni să fie buni unii cu alţii.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953