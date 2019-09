David Cameron: Unii oameni nu mă vor ierta niciodată pentru referendumul pentru Brexit

Fostul premier al Marii Britanii, David Cameron, a declarat, în cadrul unui interviu acordat postului american de televiziune CNN, că este conştient de faptul că unii oameni nu îl vor ierta niciodată pentru referendumul privind Brexit şi a susţinut din nou organizarea unui al doilea referendum.

„Unele persoane nu mă vor ierta pentru că am organizat acel referendum. Alţii nu mă vor ierta pentru că l-am organizat şi l-am pierdut. Există, desigur, şi oameni care au dorit un referendum şi au dorit ieşirea din Uniunea Europeană şi care sunt bucuroşi că am făcut această promisiune şi am respectat-o”, a spus Cameron.

De asemenea, fostul premier britanic a mai spus că se gândeşte în fiecare zi la referendumul din 2016. „Mă gândesc în fiecare zi la asta, la faptul că am pierdut şi la consecinţele acestui lucru, dar şi la ce am fi putut face diferit. Sunt extrem de îngrijorat în legătură cu ce urmează să se întâmple”, a spus el.

CNN notează că după ce a pledat pentru rămânerea în Blocul comunitar în campania dinaintea referendumului din 2016 şi, în cele din urmă, britanicii au decis părăsirea UE, David Cameron s-a retras din viaţa politică şi a acordat foarte puţine interviuri.

„Mă doare să văd ceea ce s-a întâmplat, faptul că am pierdut şi greşelile pe care le-am făcut”, a adăugat Cameron. El a mai spus că, din punctul său de vedere, un al doilea referendum ar putea fi o soluţie pentru ieşirea din actualul blocaj privind Brexit. „Nu cred că putem exclude (un al doilea referendum, n.r.), pentru că suntem într-un blocaj”, a spus acesta.

Actualul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a adoptat o abordare dură faţă de Uniunea Europeană, respingând Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul şi afirmând că Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fără un nou tratat.

