De ieri, 22 august, trăim ”pe datorie” până la sfârşitul anului. Omenirea a consumat toate resursele pe care natura le poate regenera într-un an.



Pandemia a redus perioada la care cercetătorii stabilesc data cu mai bine de trei săptămâni. În 2019, consumasem deja resursele regenerabile încă de pe 29 iulie. Potrivit The Guardian, cercetătorii sunt de părere că cele trei săptămâni prin care am reuşit să creştem perioada şi să ne mai păstrăm unele resurse naturale este datorată faptului că am stat în case şi am redus activitatea.



Totuşi, rata de consum este una extrem de mare. Cercetătorii de la Global Footprint Network, care fac acest studiu în fiecare an, sunt de părere că la ritmul actual am mai avea nevoie de echivalentul a 1,6 planete. Diferenţa de trei săptămâni dintre 2019 şi 2020 este totuşi cea mai mare diferenţă de la an la an din 1970, de când se realizează studiul.



În 1970, data la care consumam toate resursele naturale regenerabile într-un an era stabilită la 29 decembrie. Cu alte cuvinte, eram într-un echilibru cu planeta şi consumam exact cât aveam nevoie.