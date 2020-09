Donald Trump a distribuit o scrisoare în care protestatarii paşnici din faţa Casei Albe sunt numiţi „terorişti”

Preşedintele a distribuit scrisoarea scrisă de fostul său avocat, John Dowd, şi adresată fostului secretar al Apărării, James Mattis.

"Protestatarii falşi de lângă Lafayette nu au fost paşnici şi nu sunt reali", scrie Dowd. "Sunt terorişti care folosesc studenţi plini de ură pentru a arde şi distruge. Au abuzat şi au nu au arătat respect faţă de poliţiştii care pregăteau zona pentru impunerea restricţiilor începând cu ora 19.00", continuă avocatul.

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh