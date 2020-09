Donald Trump a RĂBUFNIT. Cum l-au enervat protestatarii Black Lives Matter din Washington

De asemenea, o mulţime de protestatari din Portland, Oregon, s-au adunat în jurul statuii lui George Washington, i-au dat foc la cap, iar apoi au doborât-o la pământ. Primul preşedinte american a fost vandalizat cu mesaje de tipul „Genocid Colonist”, „Sunteţi pe meleaguri natale”, „BLM” sau „Big Floyd”.

Un alt însemn care a fost marcat pe statuie este anul 1619, simbolic pentru momentul când primii sclavi au fost aduşi în Statele Unite. Poliţia din Portland a declarat că făptaşii au fugit de la locul incidentului şi că nu s-au efectuat arestări.

Duminica trecută protestatarii au vandalizat statuia lui Thomas Jefferson, al treilea preşedinte american.

Pe reţelele de socializare a apărut şi reacţia preşedintelui Donald Trump care a criticat aceste evenimente ca fiind „o ruşine pentru ţara noastră", dorind ca făptaşii să fie arestaţi. De asemenea, incidentul de la Washington a umplut paharul, iar Trump a acuzat Poliţia din Washington că nu gestionează cum ar trebui aceste probleme.

„Poliţia de la Washington nu îşi face treaba în legătură cu o statuie să demolată şi incendiată. Aceşti oameni ar trebui arestaţi imediat. O ruşine pentru ţara noastră!" , a fost mesajul lui Donald Trump de pe Twitter.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser