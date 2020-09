Donald Trump a ridicat un gard metalic în jurul Casei Albe. Cum au reacţionat americanii: „De la zidul cu Mexicul, a ajuns la asta”

Donald Trump a ridicat un gard metalic în jurul Casei Albe, din cauza protestelor din această săptămână.



„Trump şi-a început mandatul promiţând un gard pentru a proteja America de restul lumii şi a ajuns să construiască unul între el şi americani” a comentat pe Twitter un jurnalist de la New York Times.

Imaginile cu gardul de la Casa Alba i-au dezgustat pe mulţi americani care nu credeau că vor trăi astfel de momente, în care cetăţeni ai SUA să fie consideraţi un pericol pentru unul dintre cele mai mari simboluri ale ţării.

Gardul, care se întinde între Pennsylvania Avenue şi Constitution Avenue, a fost ridicat după ce protestatarii au fost alungaţi cu gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene din jurul Casei Albe pentru ca Trump să se pozeze cu biblia în mână în faţa Bisericii Preşedinţilor, aşa cum este numită Biserica Episcopală Sf. Ioan din Lafayette Square.

O sursă din Secrete Service a explicat pentru CNN că gardul metalic a fost ridicat în eventualitatea în care protestele de înteţesc în următoarele zile. Pe social media, oamenii sunt mobilizaţi să ia parte la un amplu protest în Washington, sâmbătă. Se estimează că vor participa un milion de americani.

„Trump şi-a construit zidul. S-a izolat de America” şi „Dacă zidul va fi mai mare de 5 km, îl va depăşi pe cel promis la graniţa cu Mexicul” sunt câteva dintre comentariile americanilor, care au adunat aprecieri pe Twitter.

Trump began his term promising to build a wall to protect America from the world.

He ends it building a wall to protect himself from Americans. pic.twitter.com/mzvfIBVOSg