Donald Trump îl propune din nou pe un republican controversat în fruntea Serviciilor Naţionale de Informaţii ale SUA

„Mă bucur să anunţ nominalizarea lui John Ratcliffe pentru funcţia de Director al Serviciilor Naţionale de Informaţii (DNI). Procesul s-ar fi încheiat mai repede, dar John a dorit să aştepte până la finalizarea raportului Serviciilor de Informaţii. John este un om extraordinar de talentat!”, a transmis Donald Trump, printr-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare Twitter.

I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent!