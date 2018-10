Donald Trump, întâmpinat cu proteste la funeraliile victimelor atentatului din Pittsburgh: „Este vina ta”, „Cuvintele au importanţă”

Funeraliile care au avut loc marţi au fost celebrate de un medic recunoscut în comunitatea evreiască şi un pilon al congregaţiei, alături de doi fraţi cunoscuţi sub denumirea de ”Rosenthal boys”.

Sute de persoane îndoliate au umplut o sinagogă, un centru al comunităţii evreieşti şi o a treia locaţie secretă, aceasta fiind prima dintr-o serie de evenimente care se vor desfăşura timp de o săptămână cât vor dura funeraliile închinate victimelor celui mai sângeros atac anti-semit din istoria SUA.

La funeralii a luat parte marţi şi preşedintele american Donald Trump, care a fost întâmpinat cu mesaje de genul ”Este vina ta” sau ”Cuvintele au importanţă”, acuzându-l că atacurile rasiste au fost încurajate de limbajul său războinic.

Preşedintele american şi soţia sa Melania au sosit la centrul evreiesc Tree of Life unde au aprins lumânări în memoria victimelor şi au depus trandafiri albi şi pietricele pentru fiecare victimă, aceasta fiind o tradiţie iudaică de înmormântare. Apoi, cei doi s-au deplasat pentru o vizită la spitalul în care se află internaţi supravieţuitorii atacului.

Trump şi soţia sa Melania au fost însoţiţi de fiica sa Ivanka Trump şi soţul acesteia, Jared Kushner, precum şi de rabinul congregaţiei Tree of Life, Jeffry Myers, şi de ambasadorul israelian Ron Dermer.

Guvernatorul Pennsylvaniei şi primarul din Pittsburgh au refuzat să se alăture lui Trump în timpul vizitei.

Medicul Jerry Rabinowitz, Daniel Stein şi Cecil şi David Rosenthal se numără printre cei 11 oameni ucişi în atacul de la sinagoga Tree of Life.

Robert Gregory Bowers, un şofer de camion de 46 de ani, despre care autorităţile au anunţat că este autorul atacului împotriva evreilor, a fost arestat sub acuzaţia federală de crimă motivată de ură rasială care i-ar putea aduce pedeapsa cu moartea.

Funeraliile vor continua miercuri cu înmormântarea lui Melvin Wax, Irving Younger and Joyce Fienberg.

Sute de persoane au protestat împotriva lui Trump în apropiere de sinagogă şi de spitalul unde se află internate victimele.

”Nu el a fost cel care a tras pe trăgaci, dar limbajul şi acţiunile sale nu ajută”, a transmis unul dintre protestatari.

Protesters gather as President Trump visits Pittsburgh following a shooting at Tree of Life synagogue that left 11 people dead.



CNN's @DonLemon: "This President's own words, his message of hate and fear are what made him unwelcome by some in Pittsburgh." https://t.co/Ws0OgHiUsC pic.twitter.com/xhxMesFMYF