Donald Trump neagă că a numit-o "obraznică" pe Meghan Markle

"Nu am numit-o niciodată pe Meghan Markle obraznică. Invenţia presei false", a declarat Trump.

În interviul acordat publicaţiei The Sun, Donald Trump a numit-o pe ducesa de Sussex "obraznică", după ce a auzit criticile făcute la adresa lui în timpul campaniei din 2016.

President Trump tells The Sun: Meghan Markle is "nasty," and Boris Johnson would do a "very good job" as Prime Minister https://t.co/3atQkRd0au pic.twitter.com/2cl947bmgk