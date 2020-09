Donald Trump „nu ştie că Marea Britanie este o putere nucleară”, conform cărţii lui Bolton

Secretarul britanic de externe, Dominic Raab, a refuzat să comenteze joi informaţia. Cartea de 577 de pagini al lui Bolton, The Room Where It Happened, urmează să fie scos la vânzare săptămâna viitoare - dar administraţia Trump încearcă să blocheze publicarea sa, relatează BBC.

Potrivit unui extras, arsenalul nuclear al Regatului Unit a ajuns pe masa discuţiilor în timpul unei întâlniri din 2018, când a fost menţionat de unul dintre oficialii primului ministru de atunci, Theresa May. Potrivit cărţii, Trump a spus: „O, sunteţi o putere nucleară?” Bolton a spus că „nu a fost o glumă”.

Preşedintele SUA a spus într-un tweet că cartea este plină de minciuni şi poveşti false.

Nouă ţări au în prezent arme nucleare: SUA, Marea Britanie, Rusia, Franţa, China, India, Pakistan, Israel şi Coreea de Nord. Marea Britanie a dezvoltat şi testat propriile arme nucleare la începutul anilor '50.