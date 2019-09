Donald Trump o ia peste picior pe activista Greta Thunberg/ Fata de 16 ani, surprinsă dezgustată de apariţia liderului de la Casa Albă - VIDEO

"Pare o fată foarte fericită pe care o aşteaptă un viitor strălucit şi extraordinar. Cât de frumos!" a declarat liderul de la Casa Albă într-un mesaj postat pe Twitter.

Donald Trump a fost prezent pentru scurt timp la summitul pe tema climei, care a avut loc la New York.

La sosirea liderului de la Casa Albă, fata de 16 ani a fost surprinsă de camerele video în timp ce făcea o grimasă de dezgust generată de vederea liderului SUA, unul dintre marii ignoranţi ai problemelor de mediu.

Love this video😍😍😍#GretaThunberg looks at #Trump



Go Greta, don't stop! 💪💪💪 pic.twitter.com/B6bVEzIsEQ