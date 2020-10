Donald Trump profită de coronavirus ca să scape de emigranţi. Ce se întâmplă cu vizele câştigate la Visa Waiver

De 30 de ani aştepţi degeaba să mergi fără vize în America. Mai rău au păţit-o însă emigranţii care au câştigat Loteria Vizelor, dar tot nu sunt primiţi în Statele Unite.

Islam Elrweny este un profesor egiptean, iar planul lui din 2020 era să se mute definitiv în America. A aşteptat acest moment de mai bine de 10 ani. El, soţia şi cei trei copii urmau să trăiască visul american. Doar că pandemia le-a dat planurile peste cap.

A fost un motiv numai bun ca preşedintele Donald Trump că mai pună câteva beţe-n roate migranţilor. A blocat eliberarea vizelor până la sfârşitul anului. Astfel că din cei 55.000 de câştigători ai loteriei vizelor, doar 13.000 au fost emise.

Şi asta pentru că multe ambasade au funcţionat la capacitate redusă din martie, de când a izbucnit criza cauzată de coronavirus, iar câştigătorii nu au reuşit să îndeplinească toate cerinţele. Iar SUA nu fac excepţii. Cei care nu şi-au revendicat încă vizele mai aveau timp până pe 30 septembrie.

Însă acum totul este în zadar. Acum, Islam s-a trezit că a renunţat la tot ce avea pentru a o lua de la zero. Şi nu în Statele Unite, cum şi-a propus. Ci în locul din care a încercat să fugă.

„A trebuit să-mi risc slujba şi a trebuit să plătesc taxele pentru permisul de rezidenţă. Am vândut mobila cât de repede am putut, la un preţ foarte mic, întrucât mă grăbeam. După ce am terminat testele medicale, am fost şocat de discursul preşedintelui Trump, prin care vizele au fost oprite timp de două luni, iar apoi a fost prelungită măsura până pe 31 decembrie, ceea ce a însemnat că nu vom mai primi viza”, a povestit Islam Elrweny, câştigătorul Visa Weiver.