Donald Trump a făcut o nouă gafă. În plină conferinţă de presă la Casa Albă s-a apucat să-şi etaleze cunoştinţele de istorie vorbind despre o mare pandemie din 1917, care a pus capăt celui de-al doilea război mondial.

Numai că era vorba de marea pandemie de gripă spaniolă care a avut loc în anul 918 şi nu 1917, iar cel de-al doilea război mondial nici nu începuse, ci primul.

”În 1917, marea pandemie a fost ceva îngrozitor, au murit între 50 şi 100 de milioane de oameni. Probabil a pus capăt celui de-al doilea război mondial, toţi soldaţii erau bolnavi. A fost o situaţie teribilă,” a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

