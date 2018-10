Donald Trump vrea să elimine posibilitatea obţinerii cetăţeniei americane prin naştere: Suntem practic singura ţară din lume...

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că intenţionează să emită o ordonanţă executivă prin care să elimine posibilitatea obţinerii cetăţeniei americane prin naştere de către copiii imigranţilor aflaţi în ilegalitate, informează site-ul Axios.com.

"Suntem singura ţară din lume în care o persoană vine, face un copil, iar copilul este practic cetăţean al Statelor Unite 85 de ani, cu toate beneficiile. Este o situaţie ridicolă şi se va termina", a declarat Donald Trump.

"Există o procedură în acest sens, se va întâmpla printr-o ordonanţă executivă", a precizat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a exprimat surprindere că jurnaliştii de la Axios.com ştiau despre această iniţiativă. "Nu mă gândeam că ştia altcineva în afară de mine. Credeam că doar eu ştiu despre acest plan", a spus Trump.

Potrivit site-ului Axios.com, peste 30 de naţiuni, majoritatea situate în Emisfera Vestică, oferă cetăţenie prin naşterea pe propriul teritoriu.

"Preşedintele Trump anunţă că pregăteşte o ordonanţă executivă pentru oprirea practicii obţinerii cetăţeniei prin naşterea în Statele Unite, cea mai recentă manevră făcută înainte cu câteva zile de scrutinul parlamentar, o măsură care are rolul activării bazei electorale prin combaterea imigranţilor şi a migraţiei. (...) Problema este legată de Amendamentul 14 al Constituţiei SUA, care prevede că «toate persoanele născute ori naturalizate în Statele Unite, care intră în jurisdicţia SUA, sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai statului în care locuiesc». Dar unii politicieni conservatori afirmă de mult timp că amendamentul se referă doar la cetăţeni şi la rezidenţii care au statut permanent, nu la imigranţii aflaţi în SUA în mod ilegal", comentează cotidianul The New York Times.

Administraţia de la Washington a anunţat că va mobiliza peste 5.000 de militari la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pentru blocarea unui grup de mii de imigranţi latino-americani.

