După ce au cerut negocieri rapide cu SUA, propagandiştii ruşi îi cer acum lui Putin să bombardeze bazele militare din NATO

La televiziunea rusă de stat, gazda Vladimir Solovyov face apel la bombardamente asupra bazelor militare din NATO (menţionând Regatul Unit, Germania, Franţa, Polonia, România) unde ar fi antrenate trupele ucrainene, arată o înregistrare video făcută de jurnalistul Francis Scarr de la BBC ce a postat-o pe pagina sa de Twitter pe 18 octombrie.

”Este timpul să le explicăm celor din Vest, care devin tot mai obraznici, că bazele în care îi antrenează în prezent pe ucraineni, cele din Franţa, Polonia, Germania, Marea Britanie - poate ar trebui să le spunem că noi considerăm ţinte legitime aerodromurile poloneze unde aterizează avioane cu ajutorul SUA şi al Marii Britanii, bazele din România şi aşa mai departe? Nu vedeţi acum, din nou şi din nou, că ei extind raza de acţiune şi complexitatea armelor furnizate?”, a declarat furios propagandistul lui Putin.

Expertul militar Yevgeny Buzhinsky îi dă replică - bombardamentele ar însemna declararea războiului faţă de NATO.

An interesting exchange on Russian state TV the other night 1/2



Host Vladimir Solovyov calls for strikes on military sites across Europe where Ukrainian troops are being trained, but military expert Yevgeny Buzhinsky retorts that this would mean declaring war on Nato pic.twitter.com/OFnjiiBPBB — Francis Scarr (@francis_scarr) October 18, 2022

Dar propagandistul insistă că poate exista o modalitate de a fenta activarea articolului 5 al NATO - propune ca Rusia să atace aerodromurile poloneze chiar din teritoriul de vest al Ucrainei sau din regiunea Harkov, recent recuperată de ucraineni.

Într-un alt tweet postat pe 8 septembrie de Anton Gerashchenko, Consilier al Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei. Fondator al Institutului Viitorului şi care se declară inamic oficial al propagandei ruse, se întreabă ce sunt cu vânătăile de pe faţa propagandistului putinist.

Propagandistul era atunci îngrijorat de avansul ucrainenilor în regiunea Donbass.

Solovyev says he's worried about what's happening on the frontlines now.



I wonder what's with his face.



And I wonder what might have happened.



Your suggestions? pic.twitter.com/t6TMHIiAnR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 8, 2022

Pe 13 octombrie, publicista Julia Davis de la Daily Beast, fondatoarea lui Russian Media Monitor, membru de la The Emmys, a postat un tweet în care propagandiştii putinişti şi experţii militari ruşi erau îngrijoraţi de situaţia de pe frnt.

Experţii militari cereau încheierea cât mai rapidă a invaziei asupra Ucrainei prin bombardamente intensive până la paralizarea sa din punct de vedere militar. Apoi, ar urma să înceapă negocierile cu Statele Unite.

Unul dintre ei se declara speriat că Ucraina ar putea ajunge inundată de armele livrate de Slovacia şi Polonia, iar Rusia are suficient arsenal pentru operaţiuni de tip "carpet bombing" ca să nimicească forţele militare ale Ucrainei ("carpet bombing" nu se poate traduce în limba română ca "bombardament cu covoare", dar semnifică un bombardament cu zeci sau sute de bombe neghidate simultan pe suprafeţe mari, efectuat într-o manieră progresivă pentru a provoca pagube în fiecare sector al ţintei).