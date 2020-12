După multe ore de discuţii liderii UE au ajuns la un acord pentru reducerea emisiile nete de gaze cu efect de seră ale blocului cu cel puţin 55% până în 2030

La cinci ani de la acordul de la Paris, UE vrea să fie un lider în lupta împotriva încălzirii globale. Cu toate acestea, liderii blocului nu au reuşit să se pună de acord asupra noii ţinte ultima dată când s-au întâlnit în octombrie, în principal din cauza preocupărilor financiare ale naţiunilor din est, care caută mai multă claritate cu privire la modul de finanţare şi gestionare a tranziţiei verzi, relatează AP.

Dar acordul mult aşteptat cu privire la un buget masiv al UE şi pachetul de recuperarea după criza coronavirusului încheiat joi de liderii UE a impulsionat sprijinul.

Pachete record de 1,82 trilioane de euro sunt destinate să se verse în programe şi investiţii menite să ajute statele membre, regiunile şi sectoarele afectate în mod deosebit de tranziţia verde, care au nevoie de o transformare economică şi socială profundă. Liderii UE au fost de acord că 30% din pachet - aproximativ 550 de miliarde de euro - ar trebui utilizat pentru a sprijini tranziţia.

Premierul britanic Boris Johnson a anunţat săptămâna trecută că doreşte ca Marea Britanie să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puţin 68% faţă de nivelul din 1990 până în 2030 - un obiectiv mai ambiţios decât cel al UE.

Polonia, care anul trecut nu s-a angajat să îndeplinească obiectivul UE privind neutralitatea climatică în 2050, şi alte ţări din est, inclusiv Republica Cehă şi Ungaria, depind în mare măsură de cărbune pentru nevoile lor de energie. Ei au considerat nedrept ca toate statele membre să fie supuse aceleiaşi ambiţii fără a lua în considerare amestecurile lor energetice respective.

Pentru a obţine aprobarea, statele membre au convenit ca noua ţintă să fie livrată în mod colectiv. Potrivit biroului premierului belgian, „liderii au fost de acord că reducerile vor fi realizate mai întâi în sectoarele şi ţările în care există încă mult spaţiu de îmbunătăţire”.

În plus, Comisia Europeană va lua în considerare situaţiile naţionale specifice în elaborarea măsurilor. Un raport aflat în progres va fi prezentat Consiliului European în primăvară.

Liderii mondiali au convenit acum cinci ani la Paris să menţină creşterea încălzirii globale la sub 2 grade Celsius şi, în mod ideal, să nu depăşească 1,5 grade C până la sfârşitul secolului. Conform Acordului de la Paris, ţările trebuie să prezinte obiective climatice actualizate până la sfârşitul acestui an.

Greenpeace şi alte grupuri ecologiste au declarat că obiectivul îmbunătăţit al UE este insuficient pentru a aborda în mod corespunzător schimbările climatice.

„Pentru a creşte şansele de a limita încălzirea globală la 1,5 ° C şi pentru a evita cele mai grave efecte ale crizei climatice, Greenpeace solicită o reducere de cel puţin 65% a emisiunii UE".