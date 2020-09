Editorial Barack Obama: "Momentul de cotitură către adevărata schimbare". Fostul preşedinte al SUA aplaudă protestele, dar condamnă violenţa

"Am aşternut câteva dintre gândurile despre cum să transformăm acest moment de cotitură într-o schimbare reală - şi am pus la un loc câteva resurse care să-i ajute pe tinerii activişti să-şi concentreze energia în acţiuni concrete", a scris Barack Obama pe Twitter.

În articolul postat pe Medium, fostul preşedinte american aplaudă protestele paşnice împotriva rasismului şi a uciderii lui George Floyd, dar condamnă manifestările violente ale unora dintre cei care au ieşit în stradă şi au provocat distrugeri ori au jefuit magazine.

"Majoritatea covârşitoare a participanţilor au fost oameni paşnici, curajoşi, responsabili şi inspiraţionali. Ei merită respectul şi sprijinul nostru, nu condamnări", spune Obama.

"Pe de altă parte, o minoritate a recurs la violentă sub diverse forme, fie că a fost vorba despre furie adevărată ori despre oportunism. Au pus oameni nevinovaţi în pericol", mai scrie fostul şef de la Casa Albă.

Obama a evidenţiat faptul că protestele trebuie traduse prin politici care să prevină pe viitor mai multe morţi precum cea a lui George Floyd.

"Am auzit sugestii privind faptul că doar protestele şi acţiunile directe pot schimba problemele rasiale şi modul în care sunt gestionate în sistemul de justiţie, dar şi că votul şi participarea electorală ori politică sunt pierderi de timp. Sunt cu totul în contradicţie cu aşa ceva.

(...) În cele din urmă, aspiraţiile trebuie traduse în legi specifice şi practici instituţionale - iar într-o democraţie asta se întâmplă doar atunci când alegem guvernanţi care să răspundă cererilor noastre", mai spune Barack Obama.

Sleepy Joe Biden’s people are so Radical Left that they are working to get the Anarchists out of jail, and probably more. Joe doesn’t know anything about it, he is clueless, but they will be the real power, not Joe. They will be calling the shots! Big tax increases for all, Plus!