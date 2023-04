Elon Musk are un anunţ important privind Twitter: "Conturile cu bifă albastră au prioritate!"

"Conturile verificate sunt de acum prioritare", a anunţat directorul executiv de la Twitter.

Plata abonamentului lunar le permite utilizatorilor şi creatorilor de conţinut să fie mai vizibili pe Twitter dacă au bifă albastră.

Elon Musk plăteşte bife albaste pentru anumite celebrităţi care s-au plâns că plata lunară introdusă este abuzivă, inclusiv autorului de romane horror, Stephen King.

„Am donat 100 milioane Ucrainei, tu cât ai donat?”, l-a ironizat miliardarul pe scriitor.

We’re rapidly improving transparency & fairness on this platform, but there is still a lot of work to do https://t.co/lzorcmXAnd