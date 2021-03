Elton John acuză Vaticanul de ipocrizie. Reacţii la poziţia Bisericii Catolice faţă de căsătoriile între persoane de acelaşi sex

Elton John îşi arată nemulţumirea faţă de Vatican, după ce au emis o declaraţie în care precizează că Biserica Catolică nu va binecuvânta căsătoriile între persoane de acelaşi sex.

Declaraţia lor, aprobată de Papa Francisc a afirmat că „Dumnezeu nu poate binecuvânta un păcat”.

Sir Elton John a postat pe Twitter un răspuns la declaraţia oficialilor catolici:„Cum poate Vaticanul să refuze să binecuvânteze căsătoriile homosexuale pentru că «sunt păcate»dar câştigă milioane din investiţia în filmul «Rocketman», un film care sărbătoreşte că eu am găsit fericirea din căsnicia mea cu David?”.

Mesajul starului britanic face înconjurul internetului. Acesta a adăugat postării lui şi hastagul #ipocrizie.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” - a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd