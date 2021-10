Emmanuel Macron afirmă că a clarificat cu Joe Biden problemele generate de parteneriatul AUKUS

"Am clarificat ceea ce a trebuit să clarificăm. Acum, ceea ce este important este să ne asigurăm că o astfel de situaţie nu va mai fi posibilă în viitor", a declarat Emmanuel Macron după întâlnirea pe care a avut-o cu preşedintele SUA în incinta Ambasadei Franţei de la Vatican.

"Acum vor conta acţiunile din următoarele săptămâni, din următoarele luni, din următorii ani", a subliniat Emmanuel Macron, citat de CNN.

Preşedintele Joseph Biden a admis că Administraţia de la Washington a gestionat inadecvat faţă de Franţa situaţia parteneriatului strategic cu Australia şi cu Marea Britanie (AUKUS). "Eu am avut impresia că Franţa fusese informată cu mult timp înainte despre acord. Cred că ceea ce s-a întâmplat a fost o lipsă de tact. Nu a fost foarte elegant, avusesem impresia că anumite lucruri se întâmplaseră, dar de fapt nu se întâmplaseră. Franţa este un partener extrem de valoros şi o putere. Am făcut atât de multe lucruri împreună, au suferit împreună, am celebrat împreună, încât este greu să fie întreruptă această relaţie", a declarat Joseph Biden cu ocazia întrevederii pe care a avut-o vineri cu Emmanuel Macron.

Statele Unite, Marea Britanie şi Australia au semnat recent un parteneriat de securitate (AUKUS) în zona Indo-Pacifică, pentru a ajuta Australia să se doteze cu submarine nucleare de fabricaţie americană. SUA, Marea Britanie şi Australia au semnalat că nu este vorba de staţionarea de arme nucleare pe teritoriul australian, ci de utilizarea sistemelor de propulsie nucleară pentru submarine militare. Franţa este profund nemulţumită că, în contextul noului acord, Australia va renunţa la un contract pentru achiziţionarea de submarine militare franceze. Parisul a reproşat că nu a fost informat oficial în avans despre acest parteneriat.

În contextul crizei, preşedintele Emmanuel Macron a decis chemarea pentru consultări a ambasadorilor Franţei din SUA şi Australia. Ulterior, după o conversaţie cu preşedintele SUA, Joseph Biden, Emmanuel Macron a decis, la începutul lunii octombrie, retrimiterea ambasadorului la Washington şi reluarea cooperării. Joseph Biden i-a oferit asigurări lui Emmanuel Macron privind menţinerea angajamentelor Statelor Unite faţă de aliaţii europeni. De asemenea, Franţa şi-a retrimis ambasadorul în Australia şi a cerut Guvernului de la Canberra acţiuni "concrete" pentru remedierea relaţiilor bilaterale.