Emmanuel Macron cere introducerea temei la summitul G7: Incendiile din Pădurea Amazoniană sunt o criză internaţională

„Pădurea Amazoniană- plămânul care produce 20% din oxigenul de pe planeta noastră- este în flăcări. Membri ai summitului G7, haideţi să discutăm această urgenţă cu prioritate!”, a transmis Macron prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big