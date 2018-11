Exerciţii militare în Iran, pe fondul intrării în vigoare a sancţiunilor impuse Teheranului de SUA

Televiziunea iraniană de stat a difuzat imagini cu manevrele sistemelor de apărare antiaeriană, exerciţiile militare urmând să se desfăşoare luni şi marţi în partea de nord a ţării.

Generalul Habibillah Sayyari a declarat că la exerciţii participă unităţi ale forţelor armate şi al Gărzilor Revoluţionare şi a precizat că toată muniţia folosită este produsă în Iran.

Iran’s air force conducted a major drill today near the Strait of Hormuz involving military and Revolutionary Guard fighter jets, following recent threats from Tehran to block the strategic waterway.



