Experţii au analizat cele mai răspândite teorii ale conspiraţiei legate de COVID-19. Există adevăr în acestea?

Până şi Donald Trump, unul dintre cei mai puternici oameni ai lumii, a alimentat scepticismul cu privire la pandemia de coronavirus şi a spus, în repetate rânduri, că pandemia există pentru ca Joe Biden, contracandidatul său în cursa prezidenţială, să câştige alegerile. Mulţi americani refuză să poarte mască de protecţie în public pentru că Trump face acelaşi lucru. De asemenea, un sondaj recent a arătat că milioane de americani nu vor accepta vaccinul Covid-19, atunci când acesta va fi disponibil.

Cei de la publicaţia Salon au stat de vorbă cu experţi şi au încercat să afle cât adevăr există în teoriile conspiraţiei şi cine stă în spatele acestora.

„Este un proces anormal care provine din psihopatologie. Mulţi dintre susţinătorii săi sau chiar şi cei care nu-l susţin au fost condiţionaţi să-l asculte doar pe Trump sau să cedeze convingerilor sale din cauza impulsului emoţional pe care acesta îl impune cu scopul de a transforma fanteziile sale în adevăr”, a spus Dr. Bandy X. Lee, profesor psihiatru la Universitatea Yale.

Psihologul Dr. John Gartner, de la Universitatea Johns Hopkins a explicat de ce cred americanii în conspiraţii, dând exemplu un eseu din 1964 numit „Stilul paranoic în politica americană”. „Mereu a fost o tensiune în această direcţie. Dar nu am avut-o niciodată din partea unui preşedinte. Acest preşedinte are un mecanism foarte puternic de a propaga lucrurile în spaţiul public prin social media, de mii de ori pe zi, până când, într-un final, devine un punct de vedere împărăşit de jumătate de ţară”, a spus doctorul. „Este infricăşător. E un regres real. Am plecat de la o societate bazată pe încrederea în informaţii, la una care se ghidează mai mult după fantezie, anti-ştiinţă”, a adăugat specialistul.

1. Coronavirusul îi afectează doar pe bolnavi şi pe bătrâni, în timp ce tinerii nu se vor infecta.

"Covid-19 afectează atât bătrânii, cât şi tinerii", a spus Russel Medford, şeful Institutului pentru Inovarea Globală a Sănătăţii. "Ce este clar, în ceea ce priveşte imapactul virusului, este că acesta cauzează simptome severe şi moarte la cei tineri. Într-adevăr, simptomele sunt mai uşoare comparativ cu cele în cazul celor bătrâni, dar tinerii sunt infectaţi semnificativ, în număr foarte mare".

Dr. Georges Benjamin, director executiv la Asociaţia Americană de Sănătate Publică a răspuns succint cu privire la această teorie a conspiraţiei: "Este un mit. Cu siguranţă este doar un mit".

2. Covid-19 nu este mai rău decât o răceală.

"Nu este adevărat. Rata mortalităţii este de 10 ori mai mare, în funcţie de locul unde ne raportăm. Nu întelegem complet cifrele, dar coronavirusul este mult mai rău decât gripa", a spus Benjamin.

Şi Medford este de acord cu părerea colegului său: "Nu este adevărat. Covid-19 este mult mai sever, afectează nu doar plămânii, ci şi alte organe. Oameni tineri şi bătrâni ajung la terapie intensivă, iar rata mortalităţii este mult mai mare decât la o gripă comună".

3. Oamenii sunt declaraţi decedaţi din cauza Covid-19, chiar dacă ei mor din alte cauze

"Având în vedere amploare Covid-19 în toată lumea, să existe o încercare deliberată de a umfla bilanţul pe cercetări şi raportări false... Nu există pur şi simplu nicio dovadă în acest sens", a explicat doctorul Medford.

"Nu-mi imaginez cum să se fi întâmplat acest lucru la nivel mondial sau la nivelul SUA. De departe datele au fost consecvente, provenite din surse diferite. Dacă mori din cauza unei boli grave de plămâni sau unui atac de cord şi ai Covid-19, atunci moartea a survenit din cauza Covid-19. Doar dacă faci autopsii pentru fiecare pacient, atunci procentul nu va fi de 100%", a adăugat specialistul.

4. Pandemia e doar o conspiraţie pentru ca Donald Trump să piardă alegerile şi "toată lumea minte despre asta"

"Este o gândire pur partizană. Oamenii vor să creadă că o problemă nu este atât de mare pe cât într-adevăr sună. Iar în acest caz se întâmplă să fie bine din punct de vedere politic, cel puţin potenţial, pentru preşedintele Trump", a spus Dr. Adam Enders, profesor asistent de stiinţe politice la Universitatea din Louisville.

"Dacă republicanii cred că pandemia este ceva de democraţii au creat pentru a-l ataca politic pe Donald Trump şi nu e ceva despre care trebuie să ne îngrijorăm, atunci foarte mulţi oameni se vor simţi mai bine. Se va reduce anxietatea şi incertitudinea, deoarece vor crede că sunt în siguranţă. Totuşi, un virus nu are afiliere politică", a mai explicat acesta.

5. Purtarea măştii nu te ajută şi te face mai bolnav

"Măştile îţi oferă cu siguranţă protecţie. Numeroase studii au aratătat asta şi nu te vor face mai bolnav. Măştile, alături de dezinfectant şi dinstanţare socială, sunt cele mai importante elemente pe care oamenii trebuie să le ia în calcul pentru a se proteja", a explicat Medford.

6. Pandemia este o conspiraţie pentru a depopula planeta şi pentru a face miliarde de dolari din vânzarea vaccinurilor, totul fiind plănuit de Bill Gates.

"Nu există nicio dovadă pentru o asemenea idee. Cineva va face mulţi bani de pe urma vaccinului, asta e clar, dar în acest moment, majoritatea studiilor sunt plătite din taxele cetăţenilor şi de companiile farmaceutice", a spus Enders.

În ceea ce priveşte popularitatea lui Bill Gates în această poveste, Enders explică faptul că aici există elementele clasice ale unui grup care vrea să controleze populaţia prin teoria conspiraţiei. "Cred că Bill Gates este tipul de miliardar care are în mâinile sale companii diferite. Când te gândeşti la un super bogat, care foloseşte banii pentru orice, te gândeşi la Bill Gates, nu? De asta e folosit Bill Gates ca ţap ispăşitor. Nu cred că e altceva special la el", a încheiat expertul.

Autor: Mihai Iorga