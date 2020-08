VIDEO: Explozie capcană urmată de focuri de armă în Somalia. „Oamenii fug mâncând pământul”

În capitala Somaliei, o maşină capcană a explodat în faţa unui hotel, lăsând în urmă cel puţin cinci morţi, relatează Deutsche Welle.

Imediat după explozie, hotelul a fost luat cu asalt de bărbaţi înarmaţi. Un raport preliminar al exploziei din capitala Somaliei arată că ar fi fost luaţi şi ostatici.

Oamenii susţin că atacul poartă semnătura grupului de islamişti Al-Shabaab.

BREAKING: Large suicide explosion hits popular hotel in #Lido beach of #Mogadishu as gunmen fought on their way inside to the hotel. Heavy gun battle is ongoing . pic.twitter.com/7JTlCiKAdN