EXPLOZIE la un sediu al SPIONILOR din Rusia: O persoană a murit/ Măsurile de securitate, sporite la toate instituţiile

Potrivit unei surse citate de agenţia Tass, persoana decedată nu era angajat al FSB.

Igor Orlov, guvernatorul regiunii Arhanghelsk, a declarat că trei persoane au fost rănite în urma exploziei.

Momentan nu se cunoaşte din ce cauză a izbucnit explozia.

Agenţia Interfax relatează că autorităţile au evacuat clădirea.

Orlov a adăugat că deflagraţia a fost produsă de un dispozitiv exploziv, precizând că în urma atacului autorităţile au sporit măsurile de securitate la toate sediile de instituţii.

Clădirea FSB din Arhanghelsk se află în centrul oraşului, în apropiere de un câteva centre comerciale şi un teatru.

Trei persoane au fost spitalizate, a mai spus Orlov, fără să precizeze care este starea acestora.

