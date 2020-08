Explozie puternică în capitala Libanului. Aproximativ 30 de morţi şi 3.000 răniţi răniţi. Guvernator: „E ca la Hiroshima şi Nagasaki” - VIDEO

UPDATE 22:20 Sunt 30 de morţi şi cel puţin 3.000 de răniţi în urma exploziilor

Ministrul sănătăţii din Liban a confirmat 30 de decese în urma exploziilor din Beirut, alte câteva mii de persoane sunt rănite. Exploziile sunt în curs de investigare, rapoartele preliminare arată o legătură dintre articolele pirotehnice şi produsele chimice depozitate.

Şeful Crucii Roşii din Liban spune că numărul răniţilor e în jur de 2.200, avertizând că această cifră ar putea să crească.

UPDATE 22:15 Un important politician ar fi decedat, conform presei locale

Secretarul general al partidului politic Kataeb, Nazar Najarian, a murit în urma exploziei, potrivit agenţiei de ştiri libaneză NNA

UPDATE 22:10 Explozia din Beirut prin ochii unui martor: „E ca o apocalipsă”

Bachar Ghattas a descris scenele cumplite din capitala libaneză în urma exploziei: „E ca o apocalipsă”.

"Puteţi vedea oameni răniţi pe străzile din Beirut, sunt cioburi de sticlă peste tot, maşini distruse, e ca o apocalipsă. Este foarte, foarte înspăimântător ceea ce se întâmplă acum, oamenii sunt speriaţi. Serviciile de urgenţă sunt copleşite de numărul de pacienţi. Portul Beirut este complet distrus în urma exploziei. Nu mai avem port!", a declarat bărbatul pentru CNN.

UPDATE 21:30: Israelul: „Nu avem nici o legătură cu incidentul”

Ministrul de externe al Israelului, Gabi Ashkenazi, a negat orice sugestie potrivit căreia Israelul ar fi fost responsabil pentru explozia din Beirut: "Israelul nu are nicio legătură cu incidentul"

UPDATE 21:20

Marwan Abboud, guvernatorul Beirutului, a ajuns la locul exploziei, relatează The Guardian.

El a spus unui jurnalist libanez că o misiune este în desfăşurare pentru a căutarea pompierii care se aflau pe şantier luptând împotriva focului izbucnit înainte de explozie.

„Au venit să lupte cu focul, apoi au dispărut”, spune el. „Nu ştim ce s-a ]nt]mplat cu ei"

„Acest lucru îmi aminteşte de ce s-a întâmplat în Japonia, la Hiroshima şi Nagasaki”, spune el. „Nu am văzut niciodată daune de această dimensiune. Aceasta este o catastrofă naţională. Este o problemă pentru Liban şi nu ştim cum vom ieşi din ea

UPDATE MAE: Ambasadei României la Beirut a suferit avarii minore

"Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Republica Libaneză, s-a autosesizat în urma exploziilor produse în seara zilei de 4 august a.c. în zona portuară a oraşului Beirut şi a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale pentru informaţii cu privire la cetăţenia şi identitatea persoanelor afectate."

MAE a precizat ca imobilul Ambasadei României la Beirut a suferit avarii minore, iar intreg personalul misiunii diplomatice este în afara oricărui pericol.

"Până la acest moment, autorităţile locale nu au notificat ambasada cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate, iar la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară".

UPDATE 20:40: Crucea Roşie din Liban: Sunt sute de victime - răniţi şi morţi

UPDATE 20:00 Reuters transmite că ar fi cel puţin 10 morţi.

Ministerul Sănătăţii din Liban: Există sute de răniţi

UPDATE 19:50

Mai multe explozii violente au avut lor în capitala libaneză Beirut, în zona portului. Una dintre ele chiar lângă reşedinţa fostului premier Saad Hariri. Zeci de oameni au fost răniţi, potrivit Crucii Roşii din Liban. Deocamdată, nu se ştie cauza. Presa scrie însă că deflagraţiile ar fi rezultatul unui incident în portul Beirut. Explozia ar fi avut loc la o instalaţie de stocare a petrolului. Autorităţile nu au anunţat nimic până în acest moment. Te avertizez, imaginile sunt greu de privit.

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL

— Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020



O explozie puternică a avut loc, marţi după-amiază, în capitala Libanului, Beirut, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya şi de Agenţia France-Presse.

Deflagraţia s-a produs în zona portuară Karantina din Beirut.

Explozia a provocat daune materiale importante.

Nu există informaţii despre eventuale victime.

Potrivit unor surse militare citate de presa libaneză, deflagraţia este rezultatul unui accident, nu a unui atac. "Potrivit informaţiilor preliminare, explozia din port nu este un atac terorist", anunţă grupul media Al-Mayadeen, afiliat organizaţiei şiite Hezbollah.

Conform postului tv Al-Manar, explozia a avut loc în zona 12 a Portului Beirut, într-un depozit în care erau stocate substanţe exploziv.