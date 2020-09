O explozie puternică a avut loc, marţi, într-un fief al organizaţiei islamiste şiite Hezbollah, în sudul Libanului, afirmă surse citate de agenţia Associated Press.

Deflagraţia s-a produs în satul Ain Qana, situat în regiunea libaneză Sidon.

Un oficial din cadrul mişcării şiite Hezbollah a confirmat producerea exploziei, fără a oferi detalii.

Potrivit unor surse citate de agenţia Reuters, explozia s-a produs într-un depozit de arme al Hezbollah, mai multe persoane fiind rănite. Organizaţia islamistă şiită susţine că explozia s-a produs în mod accidental.

Postul tv Al Jadeed a prezentat imagini care arată daune semnificative la clădirile din zona deflagraţiei.

Pe 4 august, în zona portuară din Beirut a avut o explozie extrem de puternică, soldată cu moartea a 200 de persoane şi avarierea a zeci de mii de locuinţe din capitala Libanului.

🚨 #BREAKING – A massive explosion occurred in southern #Lebanon as a gas station exploded. Seems Hezbollah terrorists will be wiped out in the next hours!! pic.twitter.com/VpLHnMoqcC

2020 is not taking a break.



It’s been nearly 2 month since the catastrophic Beirut port explosion in Lebanon.



Now a massive explosion rocked in Ain Qana, South Lebanon.



Cause is still unknown. Ambulances and security forces are rushing to the scene.



God be with us all pic.twitter.com/1w4uexGXVv