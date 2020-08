VIDEO Momentul în care s-a produs o explozie puternică în zona portuară a capitalei Libanului

O explozie puternică a avut loc, marţi după-amiază, în capitala Libanului, Beirut, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya şi de Agenţia France-Presse.

Deflagraţia s-a produs în zona portuară Karantina din Beirut.

Explozia a provocat daune materiale importante.

Nu există informaţii despre eventuale victime.

Potrivit unor surse militare citate de presa libaneză, deflagraţia este rezultatul unui accident, nu a unui atac. "Potrivit informaţiilor preliminare, explozia din port nu este un atac terorist", anunţă grupul media Al-Mayadeen, afiliat organizaţiei şiite Hezbollah.

Conform postului tv Al-Manar, explozia a avut loc în zona 12 a Portului Beirut, într-un depozit în care erau stocate substanţe explozive.

Footage of the massive explosion at #Beirut port a short while ago. It's truly frightening. #Lebanon pic.twitter.com/OZ0hZ5SwlC