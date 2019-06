Explozie PUTERNICĂ la o fabrică din Rusia: Cel puţin 15 persoane au fost rănite/ UPDATE: Cel puţin două persoane sunt date dispărute | VIDEO

UPDATE: Cel puţin două persoane dispărute în urma exploziei la o fabrică din Rusia

Cel puţin două persoane au fost date dispărute în urma exploziei care s-a produs sâmbătă la o fabrică de explozibili din localitatea Dzerzhinsk, aflat în Rusia centrală, a informat agenţia RIA, citată de Reuters.



"Din ce cunoaştem, două persoane au dispărut", a declarat guvernatorul adjunct Dmitry Krasnov.

Cel puţin 22 de persoane au fost rănite în urma incidentului.

Dzerzhinsk se află în apropierea oraşului Nizhny Novgorod, care este la aproximativ 400 de kilometri la est de Moscova.

Înfiinţat în timpul regimului sovietic, Institul Kristall este unul dintre cei mari dezvoltatori de tehnologie explozibiliă din Rusia.

O parte din clădire, unde a avut loc exploziile, a fost parţial distrusă în urma izbucnirii unui incendiu.

"Mai multe explozii au avut loc la fabrica Kristall pentru explozibili. Informaţiile privind victimele sunt verificate", a informat sursa.

#Update: Some minutes after the explosion in the Russian city of #Dzerzhinsk saw a huge foot and mushroom cloud rising and the could be seen miles away as the cloud reached miles into the air when the factory with TNT material exploded in #Russia. pic.twitter.com/dd64u95IgK