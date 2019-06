Explozie PUTERNICĂ la o fabrică din Rusia: Cel puţin 15 persoane au fost rănite | VIDEO

O parte din clădire, unde a avut loc exploziile, a fost parţial distrusă în urma izbucnirii unui incendiu.

"Mai multe explozii au avut loc la fabrica Kristall pentru explozibili. Informaţiile privind victimele sunt verificate", a informat sursa.

#Update: Some minutes after the explosion in the Russian city of #Dzerzhinsk saw a huge foot and mushroom cloud rising and the could be seen miles away as the cloud reached miles into the air when the factory with TNT material exploded in #Russia. pic.twitter.com/dd64u95IgK