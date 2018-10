Extremistul Jair Bolsonaro, „un Trump în variantă tropicală”, a câştigat alegerile prezidenţiale din Brazilia

Fernando Haddad, care a candidat din partea formaţiunii politice de stânga Partidul Muncitoresc, a obţinut 45% din voturi.

Campania lui Jair Bolsonaro s-a bazat pe promisiunea de eradicare a corupţiei şi scădere a nivelului ridicat de criminalitate.

Bolsonaro, care a fost rănit în timpul unei manifestaţii electorale desfăşurate în oraşul Juiz de Fora, a purtat o vestă antiglonţ când s-a prezentat la vot în Rio de Janeiro.

"Nu putem continua să susţinem comunismul. Vom schimba destinul Braziliei", a declarat Bolsonaro, potrivit agenţiei Reuters.

Un nostalgic al dictaturii, Jair Bolsonaro a fost supranumit „Trump în variantă tropicală” pentru declaraţiile rasiste, sexiste şi homofobe, care au dus la numeroase proteste. El se vede ca o versiune braziliană a preşedintelui american Donald Trump şi respinge acuzaţiile de incitare la ură, considerându-le drept „fake news”.

#UPDATE Trump calls Jair Bolsonaro to congratulate the far-right candidate on winning Brazil's presidency

Full story: https://t.co/F7PhIwwdfy



📷A supporter of Bolsonaro wears a mask of the US president as he celebrates the election result in Sao Paulo pic.twitter.com/gmjr8R0CbJ